Zomerserie: hoe is het nu met de haagse horeca? Het blijft behelpen met afstand houden

Het coronavirus heeft de afgelopen maanden op verschillende manieren impact gehad op de Haagse samenleving. Tijdens de zomerperiode gaat Den Haag FM terug naar de mensen en verhalen die in de afgelopen coronatijd voor het voetlicht kwamen door bijzondere initiatieven, mooie acties of opmerkelijke situaties.

Deze week: Haagse horeca

Direct na het moeten sluiten van zijn ‘winkel’ is kroegbaas Serge Prins van Eetcafé De Kleine Prins begonnen met het opknappen van zijn zaak. Een nieuw behangetje, het plafond witten en diverse veranderingen doorvoeren, daarmee kwam hij de lockdowntijd wel door. Maar er moest meer gebeuren “De helft van de tafels moest weg om meer ruimte tussen de tafels te krijgen en er werden afscheidingen gecreëerd zodat iedereen veilig kan bewegen”, zo vertelt Prins tegen Den Haag FM. Met alle veranderingen heeft hij zijn bruine kroeg in ieder geval wel kunnen upgraden naar een Gin-tonic Bar. En de gasten vinden het mooi, volgens Prins. Veel vaste gasten zijn namelijk weer regelmatig te vinden in De Kleine Prins, maar net als bij veel andere horecazaken mist nog de drukte van bijvoorbeeld vrijdagmiddagborrels, afscheidsfeestjes of verjaardagen. “Ik heb het geluk dat ik buiten nog iets kan doen, want mensen zijn voor binnen nog wat angstig”, aldus Prins.

Een zelfde soort geluid horen we ook op de Grote Markt. Begin mei was de markt nog leeg en verlaten, maar onderussen bruist het er weer van het leven en de gezelligheid, al moet het allemaal wel binnen de grenzen van wat mogelijk is. “Wij draaien nu op ongeveer 2/3 van de capaciteit en daarmee geven we de mensen de mogelijkheid om op 1,5m afstand van elkaar te blijven”, zegt horecaondernemer Maarten Hinloopen. Sommige regels vindt hij nog wel wat vaag, “maar dat elke gast een zitplaats moet hebben, ja dat is duidelijk en goed te handhaven op de Grote Markt”, zo geeft Hinloopen aan. Toch wordt het een zomer zonder evenementen op de Grote Markt. Volgens Hinloopen is het namelijk niet te organiseren, “mensen willen graag vlak voor een podium staan, en dat is dan nu gewoon te dicht bij elkaar”. De oplossing door met stoelen te werken ziet hij, zeker voor een buiten evenement, niet als haalbaar.

Hoewel de lockdownperiode voor Judith Stibbe (Juut) van Café de Oude Mol nog leuk en plezierig was door de vele spontane activiteiten die gedaan werden, ondertussen maakt zij zich ook wel wat meer zorgen over de toekomst. “De zomermaanden zijn wel oké, maar ik houd mijn hart vast voor de winterperiode”, zo vertelt ze nu aan Den Haag FM. Met name de angst van mensen om binnen te willen zitten, gaat het grote probleem worden. Daarom bedenkt Juut na alvast wat mogelijkheden om ook die tijd door te komen, want ook na 26 jaar wil zij zich niet uit het veld laten slaan. “Ik moet ook maar met de week leven, dat is wat ik doe, en ook heel goed kan” besluit ze in ieder geval strijdvaardig.