HSP: “Geen enkele reden om broedplaats Moerwijk te laten vertrekken”

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij ziet geen reden om de huidige gebruikers van het oude schoolgebouw aan de Beatrijsstraat te laten vertrekken. Hart voor Den Haag opperde dit weekend dat er in september een eind zou moeten komen aan de overeenkomst met de gemeente.

“De overeenkomst is voor 10 jaar gesloten. Als er na 5 jaar plannen zijn voor de nieuwe locatie dan zou de overeenkomst kunnen worden opgezegd. Maar daar is op dit moment totaal geen enkele reden voor, want de gemeente heeft nog helemaal geen andere plannen voor deze locatie”, zo vertelt Wijsmuller in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Ik vind het een beetje jammer dat er door Groep de Mos een komkommercampagne wordt opgezet, waarbij de ene groep wordt opgezet tegen de andere groep. En dan ook nog wel een beetje met een hoog jij-bak-gehalte. Ik vind het triest dat een politieke partij zich op deze manier denkt te moeten profileren.”

Wijsmuller was als wethouder vijf jaar geleden betrokken bij de verhuizing van de broedplaats van Scheveningen naar Moerwijk. “De Vloek op Scheveningen was in 2002 gekraakt. En die heeft in 2003 van de gemeente een bruikleenovereenkomst gekregen”, zo memoreert Wijsmuller. “De Vloek heeft zich ontwikkeld als broedplaats met culturele en maatschappelijke kwaliteiten. In 2015 moest de Vloek wijken voor een topzeilcentrum, want ze zaten daar voor de tijdsperiode tot er een nieuw plan zou zijn op die locatie. En omdat ze al een bruikleenovereenkomst hadden heeft de gemeente toen een inspanningsverplichting gehad om een alternatieve locatie aan te bieden. Dat is gebeurd. Toen zijn ze verhuisd en is het nu de broedplaats de Samenscholing in de Beatrijsschool. Daar zitten ze nu, in Moerwijk, met een overeenkomst voor 10 jaar.”

Door de overeenkomst met de gemeente is er geen sprake meer van kraken, zo betoogt Wijsmuller: “Dit is geen kraken. Vanaf 2003 had de Vloek in de haven van Scheveningen een bruikleenovereenkomst. Toen ze daar uiteindelijk weg moesten is er een alternatieve locatie aangeboden. En daar hebben ze nu opnieuw met de gemeente ook een bruikleenovereenkomst voor. Zolang er geen nieuwe plannen zijn vanuit de gemeente voor die locatie – en die zijn er volgens mij ook niet – dan is er ook geen enkele reden om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Dat zou zelfs politieke willekeur zou zijn als dat zou gebeuren.”

Wanneer de gebruikers het pand in de toekomst toch zouden moeten verlaten geldt, net als in 2015, er een plicht voor de gemeente voor het zoeken van een alternatieve locatie stelt Wijsmuller. “Dat is sowieso onderdeel van het broedplaatsenbeleid. We zijn tegen leegstand en dan is het juist goed om dat soort plekken de kans te geven. Om nieuwe creatieve initiatieven de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen. Als die zich ontwikkelen en ze moeten onverhoopt naar een andere locatie, ook dan geldt dat de gemeente kijkt of die functie ook op een alternatieve locatie kan worden voortgezet.”

Luister hier naar het gesprek met Joris Wijsmuller op Den Haag FM.