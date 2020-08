Omwonenden Mient: “Bomenkap draagt niet bij aan parkeerprobleem Vruchtenbuurt”

Omwonenden van de Mient hebben zondag actie gevoerd om aandacht te vragen voor hun standpunten tegen het kappen van ruim 150 bomen. Het kappen van de bomen zal ongeveer 70 parkeerplekken opleveren die moeten bijdragen aan een oplossing voor het parkeerprobleem in de Vruchtenbuurt. Volgens de buurtbewoners gaat de bomenkap hier niet bij helpen. “Deze extra parkeerplekken worden gerealiseerd op het groenste gedeelte van de Mient. Op dit stuk zijn al parkeerplekken, maar deze staan vaak leeg. Wij zijn nu bang dat er nog meer lege plekken komen ten koste van de bomen op de Mient”, vertelt buurtbewoonster Christien Innikel in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

De omwonenden willen graag met de gemeente in gesprek gaan en meedenken over een alternatief plan om het parkeerprobleem op te lossen. “Het plan is nog volop in ontwikkeling, maar we willen in elk geval dat de bomen blijven staan. Niet alle bomen zijn gezond, maar deze zouden kunnen worden vervangen. Het lijkt nu alsof het parkeerprobleem de prioriteit heeft gekregen bij de herinrichting, maar er zijn meerdere belangen. De bomen zorgen ook voor een betere temperatuur en betere waterhuishouding. In andere steden worden parkeerplekken weggehaald in ruil voor meer groen, en Den Haag doet het andersom”.

De buurtbewoners hopen met posters aandacht te vragen voor hun petitie tegen de bomenkap. “We hebben de website eerlijkplanmient.nl in het leven geroepen zodat mensen onze standpunten en argumenten kunnen lezen. Door posters op de Mient te verspreiden met teksten als ‘Houd de Vruchtenbuurt groen’ hopen we aandacht te vragen voor onze petitie, die inmiddels al door 892 mensen is getekend”, vertelt Christien.

Foto: Christien Innikel

Luister hier naar het gesprek met Christien Innikel op Den Haag FM.