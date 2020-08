Scheveningers zijn parkeeroverlast zat en schrijven open brief aan burgemeester

“Dit is een noodkreet namens vele Scheveningers”, zo begint de open brief aan de burgemeester van Den Haag. Corine Parmentier-Taal zette de brief op Facebook en kreeg veel bijval van mede-Scheveningers die een einde willen aan de parkeeroverlast op Scheveningen. Verschillende personen zeggen de brief te kopiëren en naar de burgemeester te sturen.

Scheveningen wordt de laatste maanden geteisterd door overlast van hardrijders, drugsgebruikers en mannen die vrouwen intimideren. Maar daar gaat deze brief niet over. In de open brief aan burgemeester Jan van Zanen hekelt de schrijfster de verkeers- en parkeeroverlast. “Dit jaar is het extreem druk, waarschijnlijk mede te wijten aan de huidige situatie rondom het coronavirus, waardoor mensen in Nederland vakantie vieren.”

Afgelopen vrijdag en zaterdag was het topdrukte op Scheveningen: op vrijdag stonden er al om 9.00 uur ’s ochtends files naar Scheveningen en op zaterdag waren de parkeergelegenheden aan het eind van de ochtend al vol. Op beelden op sociale media was te zien hoe een ambulance zich een weg baande door het vele verkeer in de Zwolsestraat.

“Met name een vloedgolf aan Duitsers teistert met hun auto’s onze straten”, schrijft Parmentier-Taal. De Duitsers zijn niet bang om een bekeuring te krijgen, denkt ze. “Als ik ze vriendelijk wijs op de parkeerzone (maximaal 1 uur), vertelt men mij een beetje lacherig dat hier toch niet op gecontroleerd kan worden, de scanauto staat namelijk ook in de file. Dus het systeem faalt.” Andere Scheveningers lijken de parkeerregeling op straat niet te snappen. Daarom hebben bewoners van de Gevers Deynootweg de regeling zelf in het Duits uitgelegd.

Volgens de briefschrijfster blijven de auto’s met buitenlandse kentekens soms dagenlang in de Scheveningse straten geparkeerd staan. “En dat terwijl er een maximum parkeerduur van 1 à 2 uur geldt. Voor uw beeldvorming: dat zijn niet twee auto’s, maar tientallen buitenlandse auto’s bevolken dagenlang de woonwijken. Dus nog minder parkeerplek voor de bewoners, in een normaal al overbelaste wijk.”

Gevers Deynootstraat staat ook helemaal vast pic.twitter.com/uzjaFvyK86 — Richard De Graef (@degraeftotaal) July 31, 2020

Ze stelt daarom verschillende oplossingen voor. Zo moet het niet meer mogelijk zijn om in woonwijken te parkeren bij een parkeermeter of via een parkeerapp. Daarnaast zouden alle toegangswegen naar Scheveningen tussen 1 juni en 1 oktober afgesloten moeten worden als de parkeergarages vol dreigen te raken. Alleen vergunninghouders en leveranciers kunnen – met behulp van een kentekenscanner – op zulke momenten de badplaats nog in. Ook zouden hotelgasten gereserveerde plekken in parkeergarages moeten krijgen, in plaats van dat zij hun auto’s in woonwijken neerzetten.

Andere oplossingen zijn het uitbreiden van Park & Bike en frequenter openbaar vervoer. Parmentier-Taal: “De gemeente heeft de wens om Scheveningen twaalf maanden per jaar aantrekkelijk te maken voor toeristen, maar men mag de belangen van de bewoners niet vergeten.” Ze onderschrijft dat de badplaats baat heeft bij veel toeristen, maar de overlast mag niet erger worden. “Ik vind het teleurstellend dat de gemeente Den Haag er wel alles aan doet de toeristen naar Scheveningen te trekken, maar geen zorg draagt voor goede infrastructuur en oplossing van het nijpende parkeerprobleem.”

De Scheveningse Jill van Casteren schetste op Den Haag FM wat zij zag: “Auto’s die hutjemutje geparkeerd stonden, mensen die ruzie aan het maken waren om elke centimeter die er vrij was. Veel buitenlandse kentekens: Duitse, Belgische en Poolse. Die mensen komen wel vaker op bezoek, maar deze hoeveelheid heb ik in geen jaren gezien.”

#Scheveningen vanochtend om 12 uur niemand kon meer voor of achteruit #Strand @GemeenteDenHaag de infrastructuur is echt vreselijk!! pic.twitter.com/zrwGI4aWMq — Jam (@Miriam97517008) July 31, 2020

De woordvoerder van de burgemeester legt uit waarom de gemeente niet heeft opgeroepen om niet naar het strand te gaan. “Het was vooral bij de toegangswegen heel druk, maar de situatie op het strand was beheersbaar”, zegt hij. Op dynamische borden langs de toegangswegen is wel aangekondigd dat de parkeergelegenheden vol waren, bevestigt de woordvoerder. “Dat is in de loop van de dag gebeurd.”

