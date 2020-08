Treinen op station Ypenburg stoppen nooit onder overkapping door bouwfout

Nog even snel een sprintje trekken en daarmee nipt de trein halen. Op veel treinstations lukt dit waarschijnlijk, maar als je dit op station Ypenburg probeert (waar alleen sprinters aan komen en vertrekken) moet je echt heel hard doorlopen. Wie daar de trein naar Den Haag wil namelijk pakken moet 50 meter verderop instappen. Dit komt doordat de treinen niet onder de overkapping bij de in – en uitgang van het station stoppen. Iets wat eigenlijk wel zou moeten. Hoe kan dit? En waarom is dit zo? Dat wil Marissa uit Zoetermeer weten en dus schakelde ze de redactie in van Rake Vragen van mediapartner Omroep West.

Vanwege haar werk komt Marissa bijna dagelijks op station Ypenburg en iedere ochtend – en avondspits is het wel weer raak, vertelt ze: ‘Ik zie heel vaak mensen keihard rennen om de trein te halen. Soms lopen ze elkaar bijna ondersteboven’. Zelf zorgt Marissa altijd dat ze op tijd is, want in rennen heeft ze niet zo’n zin. ‘Ik sta er meestal wel op tijd, dus ik heb er niet zoveel last van’, zegt ze terwijl er achter haar net twee reizigers een sprintje trekken om de trein nog te halen.

Voor het antwoord op de vraag gaan we terug naar 2005 toen het station werd gebouwd. ‘De overkapping zou eerst dus vijftig meter terug op het traject komen’, vertelt ProRail woordvoerder Coen van Kranenburg terwijl hij met zijn handen een wijzend gebaar maakt in de richting van de oorspronkelijke plek. ‘De gemeente heeft ons toen gevraagd om de overkapping dichter bij de Laan van Leidschenveen en de Ypenburgse Stationsweg te plaatsen, omdat dit twee belangrijke doorgaande wegen zijn. Dit zou dus een logische plek zijn voor de in- en uitgang’, legt Coen aan Marissa uit.

ProRail stemde toe met het plan van de gemeente om de in- en uitgang op te schuiven, maar hierbij is iets cruciaals over het hoofd gezien. ‘Bij de verplaatsing is geen rekening gehouden met de afdeling die verantwoordelijk is voor de veiligheid van het treinverkeer. Het sein (het stoplicht voor de treinen) en de detectie in de baan zijn hierdoor niet mee verhuisd’, vertelt Coen. Door dit euvel moeten reizigers op station Ypenburg dus nog tientallen meters lopen voordat ze bij de trein zijn. ‘Een trein mag nooit door een rood sein heen rijden en dat gebeurt wel als hij onder de overkapping staat. Vandaar dat de treinen vijftig meter voor de overkapping moeten stoppen, want daar staat het sein’, luidt de uitleg van Coen. ‘Oké, dus eigenlijk is dit gewoon een foutje?’, concludeert Marissa terwijl ze hem vragend aankijkt. ‘Eigenlijk is dit inderdaad een miscommunicatie tussen interne afdelingen bij ons’, geeft Coen toe.

ProRail kwam er bij de oplevering van het station pas achter dat er iets niet klopte. ‘Pas bij de opening van het station ontdekten we de bouwfout. Onder de overkapping hadden we op dat moment een feestje. Bedoeling was de trein daar zou stoppen, maar toen stond hij opeens stil voor een rood sein even verderop’, vertelt Coen.

De spoorbeheerder heeft nog naar mogelijkheden gekeken om het sein en de spoordetectie te verplaatsen, maar dat zou een veel te dure aangelegenheid worden. ‘Dan moeten we extra grond moeten kopen en het hele project opnieuw optuigen. Plus het spoor en de beveiliging moeten dan veranderd worden. Dit zou op zichzelf al miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld gaan kosten’, zegt Coen. ProRail besluit daarom de situatie zo te houden.

Voor Marissa is na het gesprek met Coen een hoop duidelijk, alleen snapt ze nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. ‘Ik schrik er niet van, maar denk wel; je houdt toch rekening met dit soort dingen op het moment dat je een station bouwt?’ Voor haar en andere reizigers zit er in de toekomst dus niets anders op dan rekening houden met de looptijd naar de trein. ‘We snappen dat dit heel vervelend is, maar in een tijd waarin we met z’n allen zeggen dat we meer moeten bewegen, moeten we maar het beste ervan maken’, zegt hij.