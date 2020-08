Vanaf woensdag weer warm zomerweer

Nadat we afgelopen vrijdag voor het eerst in een lange tijd weer eens de 30 graden in onze regio hebben gehaald, kunnen we ons opmaken voor meer dagen met tropische temperaturen. Dat meldt het KNMI. Vanaf woensdag schijnt de zon volop en vanaf vrijdag lijkt de temperatuur weer boven 30 graden uit te komen, meldt mediapartner Omroep West.

Aan het begin van de week ligt de temperatuur nog rond 20 graden. Daarbij is er maandag kans op een enkele bui. Dinsdag is de kans op een bui nihil en laat ze zon zich al meer zien.

Vanaf woensdag gaat de temperatuur weer richting de 25 graden. De zon schijnt dan ook volop. Een dag later wordt het weer een paar graden warmer. Vanaf vrijdag lijkt de temperatuur rond of boven de dertig graden uit te komen en blijft het zonovergoten. In het weekend blijft het onverminderd warm zomerweer.

Ook na volgende week zondag is er volgens het KNMI een grote kans op ‘zonnig en zeer warm zomerweer met op veel plaatsen tropische temperaturen’. Pas aan het einde van de vooruitzichten op de lange termijn (tot zondag 16 augustus) neemt de kans op ‘een minder warm weertype geleidelijk toe’, aldus het weerinstituut.