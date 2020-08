Bas Muijs over overlijden Haagse regisseur: “Het raakt me echt ontzettend”

“Het is heel onwerkelijk allemaal”, zegt de Haagse acteur Bas Muijs in reactie op het overlijden van regisseur Hans Scheepmaker. “Ik ben er echt ontzettend verdrietig van. Het is zo’n lieve, aardige man. Het is de regisseur die ik het meest voor mijn neus heb gehad in mijn carrière tot nu toe. Het raakt me echt ontzettend.”

De Haagse regisseur Scheepmaker overleed op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen van een wespenaanval. “Het precieze verhaal daarachter weet ik ook niet, maar dat is natuurlijk bijna een filmisch einde. Wie had dat kunnen denken van een man die zo sterk was?”

“Ik kon gewoon niet geloven wat ik las”, vertelt Muijs in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Langzaam dringt het tot je door dat het echt waar is en dat dus iemand ook kan overlijden door een wespensteek. Dat had ik in het verleden wel eens gehoord, maar dat het dan ook gebeurt bij iemand uit je vriendenkring…”

Ouwe rot

Scheepmaker was als regisseur betrokken bij de Haagse serie Pauwen & Reigers, Goudkust, Flodder, Spangas, Westenwind en Unit 13. Muijs kent hem als een regisseur met veel ervaring. “Het was echt een ouwe rot in het vak. Toen ik hem voor het eerst ontmoette, in 2007 voor voetbalvrouwen, toen merkte je ook meteen dat hij ongelofelijk veel ervaring had. Dat heeft ie meteen op de rails gezet.”

“Het leuke was ook dat ie natuurlijk uit Den Haag kwam. En in Voetbalvrouwen, maar ook in Pauwen en Reigers, hadden we heel veel kleine Haagse grapjes zitten. En dat vond ie allemaal wel leuk. Het was een man die zich aan de ene kant heel erg hield aan het script, maar aan de andere kant durfde hij daar -en dat vond ik knap van hem- ook van af te wijken door acteurs ruimte te geven om te improviseren. De regisseur geeft een acteur dan vrijheid en daar kan een acteur dan van groeien op dat moment. En dat liet hij toe.”

“Hij haalde het uiterste uit iedereen”

“Het kon ook wel een woeste man zijn, daar hebben figuranten wel eens last van gehad. Ik kan me nog herinneren dat een figurant het 4 tot 5 keer verkeerd deed. En Hans kon dan echt uit zijn slof schieten. Daarin was hij ook gekend. Hij haalde het uiterste uit iedereen, zelfs uit de figuranten. Wat dat betreft was het een man die je de ruimte gaf, aan de andere kant ook veeleisend was.”

Muijs zegt Scheepmaker niet enkel als collega te herinneren, maar ook als vriend. “Ik zag hem meer als vriend dan als regisseur. Ik heb hem steeds meer privé mogen leren kennen. Hij kwam ook bij verjaardagen over de vloer. Hij was ook aanwezig bij de ontmoeting van mijn vriendin. Dat gebeurde in ziekenhuis Westeinde. Zij liep daar toen coschappen. Wij draaiden daar de serie Voetbalvrouwen. Ik kwam haar daar tegen. Toen heb ik gezegd ‘Er komt zo iemand langs en als je haar niet binnen laat.. Want ik wil haar telefoonnummer.’ Dat gebeurde tijdens het werk, ik stond gewoon te flirten. En hij liet dat gewoon toe. En na een paar minuten knipoogde hij, want het was genoeg geweest. Dat liet hij toch toe.”

Luister hier naar het gesprek met Bas Muijs op Den Haag FM.