Beschoten reisbureau Hoefkade blijft langer dicht

De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft besloten om het reisbureau aan de Hoefkade langer gesloten te houden. Het reisbureau van de vader van topcrimineel Reda N. werd begin juli beschoten. Het was al de derde keer dat de zaak doelwit was van een aanslag.

Bij het reisbureau werd in juni al een explosief tot ontploffing gebracht, met grote schade tot gevolg. Ook in mei vorig jaar was er een enorme explosie die het reisbureau aan puin legde. Die ontploffing werd toen vastgelegd op een bewakingscamera.

De onderneming was al gesloten voor publiek tot 18 september 2020. Deze sluiting wordt nu met een halfjaar verlengd tot 18 maart 2021, om de openbare orde in de buurt te herstellen.

In de omgeving van het reisbureau hangt al cameratoezicht. De huidige camera geeft de politie zicht op een groot deel van het pand. “Door de reeks aan incidenten is het van belang dat er ook zoveel mogelijk zicht is op de omgeving. Om deze reden is er inmiddels ook een tijdelijke extra camera geplaatst in de Jan Blankenstraat”, aldus de burgemeester.