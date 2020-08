Coronavirus laait op in Haaglanden

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is afgelopen week bijna verdubbeld. Dat meldt het RIVM. Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet mee: officieel zijn er zes mensen overleden als gevolg van COVID-19. De GGD-regio Haaglanden wordt genoemd als een van de gebieden waar het virus weer de kop op steekt, meldt mediapartner Omroep West.

Het RIVM kreeg afgelopen week 2588 meldingen binnen over nieuw vastgestelde besmettingen. Het aantal positief geteste Nederlanders ligt daarmee 95 procent hoger dan een week eerder, toen het RIVM 1329 besmettingen registreerde.

Ziekenhuizen namen afgelopen week 44 nieuwe patiënten op die het virus hebben opgelopen, 21 meer dan de week daarvoor.

Flink minder tests

Vooral in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant stijgt het aantal vastgestelde besmettingen. Zuid-Holland is koploper met 1209 nieuwe besmettingen. Dat heeft voor een groot deel te maken met de regio Rotterdam, waar de afgelopen week iedere dag zo’n 7 à 10 op de 100.000 mensen positief testten. In Den Haag werden de afgelopen week dagelijks zo’n 5 mensen per 100.000 positief getest.

De stijging in besmettingen komt niet door een hoger aantal testen: tussen 27 juli en 2 augustus lieten ruim 100.000 mensen zich testen, zo’n 10.000 minder dan een week eerder. Uit die testen kwam dus steeds vaker een positief resultaat: 2,3 procent van de geteste personen bleek het virus bij zich te dragen. In de vorige weekcijfers was dit nog maar 1,1 procent. In de regio Haaglanden testte tussen de 3 en 4,8 procent van de mensen positief volgens het RIVM, de GGD kan het precieze cijfer nog niet melden. In Hollands-Midden lag dit percentage op 1,8.

Twintigers oververtegenwoordigd

Twintigers zijn oververtegenwoordigd in de cijfers: een kwart van de positief geteste mensen is tussen de 20 en 29 jaar. Zij lopen een relatief klein risico’s om met COVID-19 in het ziekenhuis te belanden, maar kunnen anderen besmetten voor wie het coronavirus gevaarlijker is.

Het aantal lokale uitbraken van het coronavirus is gestegen naar 242. Vorige week waren het er 133 en de week daarvoor 96. Bij zo’n cluster kunnen minstens drie gevallen met elkaar in verband worden gebracht, maar er is ook een cluster van 37, meldt het RIVM.

Feestjes en sportclubs

In iets meer dan de helft van die brandhaarden zijn mensen thuis ziek geworden. ‘De meeste andere besmettingen zijn het gevolg van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of door andere vrijetijdsbesteding zoals horeca of sportclubs’, aldus het RIVM dinsdag.

Van veel besmettingsclusters (70 procent) hebben de GGD’en de bron nog niet achterhaald.

Weinig in buitenland

De grote meerderheid heeft het virus in Nederland opgelopen. Van de 2588 mensen die afgelopen week positief zijn getest, waren er 218 de afgelopen twee weken in het buitenland geweest.

Spanje werd het vaakst genoemd (23 procent), gevolgd door Frankrijk (16 procent), België (15 procent) en Duitsland (9 procent). Dat mensen in een ander land zijn geweest, wil niet per se zeggen dat ze daar besmet zijn geraakt.