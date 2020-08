Deursloten van slagerij op de Fred tot drie keer toe dichtgelijmd

Slagerij Offers & Offers aan de Frederik Hendriklaan is al drie nachten op rij het mikpunt van een onverlaat die de sloten van de winkeldeuren dichtlijmt. De slagerij kon daardoor de deuren niet openen.

“Misschien kunnen we achteraf deze meneer vragen of hij de kosten van de slotenmakers en het niet kunnen openen van onze zaak wil betalen”, stelt de slagerij.

De kwaliteitsslager in het Statenkwartier is niet de enige die doelwit is geweest. Ook bij de kaasboer in de winkelstraat zouden de sloten zijn dichtgelijmd. Op de bewakingsbeelden van de kaasboer is te zien dat twee mannen rond 2.30 uur ’s nachts op de fiets bij de winkel aankomen en vervolgens de sloten met lijm volstoppen.

De politie is door Slagerij Offers & Offers al op de hoogte gebracht van de incidenten.

Luister hier naar het gesprek met John Vink op Den Haag FM.