Geen vervolging voor lekken uit vertrouwelijke bijeenkomst op Provinciehuis

Het Openbaar Ministerie zal niemand vervolgen voor het lekken van vertrouwelijke informatie uit een besloten bijeenkomst van Haagse fractievoorzitters op het Provinciehuis. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs om aan te tonen wie in de vergadering opnamen heeft gemaakt en wie deze aan de media heeft verstrekt. Omroep West had geluidsopnames toegespeeld gekregen van het overleg tussen de Zuid-Hollandse commissaris van de koning, Jaap Smit, en de Haagse fractievoorzitters.

Op 7 oktober 2019 werden in een besloten bijeenkomst op het Provinciehuis van Zuid-Holland de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Den Haag vertrouwelijk geïnformeerd over de beoogde waarnemend burgemeester van de stad, nadat burgemeester Pauline Krikke is opgestapt. In dit overleg zei commissaris van de koning Jaap Smit dat hij VVD-prominent Johan Remkes heeft gevraagd om als waarnemer aan de slag te gaan en dat Remkes daarmee heeft ingestemd.

In het overleg sprak Smit verder over de bestuurscrisis op het Haagse stadhuis, nadat de twee wethouders van Hart voor Den Haag/Groep de Mos verdachten bleken te zijn in een corruptiezaak en de burgemeester vertrok na een snoeihard rapport over de vreugdevuren. Smit zei in de vergadering: “De openbare orde en veiligheid is een belangrijk punt. We gaan weer met elkaar oud en nieuw vieren. We moeten ook de relaties met de andere onderdelen van de driehoek en het openbare orde- en veiligheidsterrein weer goed op orde brengen.”

Tekst gaat verder onder de video

Smit had bovendien gezocht naar iemand die de Haagse gemeenteraad “op een prettige manier aankan”. Dat was volgens hem nodig, omdat hij niet te spreken was over het niveau van de debatten in de Haagse raad. “Ik heb van de week eens naar zo’n raadsvergadering gekeken”, zei hij. “Daar word ik als toeschouwer niet blij van, moet ik u zeggen. Dat is geen gezicht. Ik zit dan te kijken naar de raad van de derde grootste stad van Nederland met een hoog profiel. Nou, nou, nou, jongens. Dus we moeten met z’n allen hard aan de gang, want je hebt ook een naam hoog te houden.”

In totaal waren twintig personen aanwezig, schrijft het OM. Voor hetgeen werd besproken gold een geheimhoudingsplicht. Nadat een opname van het geheime gesprek werd gelekt aan Omroep West, werd er aangifte gedaan van lekken uit een vertrouwelijke bijeenkomst. Zowel de commissaris van de koning als de Haagse gemeenteraad deden aangifte van het lek.

“Het is werkelijk afschuwelijk wat hier is gebeurd”, zei de voorzitter Chris van der Helm van het presidium van de Haagse gemeenteraad. “Dit schaadt op zeer ernstige wijze het onderlinge vertrouwen en de afspraken die zijn gemaakt met de commissaris van de koning. Ook de integriteit van onze gemeenteraad staat hiermee op het spel, juist nu dit onderwerp actueler is dan ooit. Er zal aangifte worden gedaan en tot de bodem toe worden uitgezocht.” Commissaris Smit noemde het lek “idioot en verbijsterend”.