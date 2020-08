HMC draagt bij aan wetenschappelijke kennis over coronavirus

Op de wetenschapsafdeling van het Haaglanden Medisch Centrum worden diverse onderzoeken uitgevoerd naar het coronavirus. Op die manier draagt het HMC bij aan de wetenschappelijke kennis over het virus. “We proberen onderzoek te doen met coronapatiënten over onder andere de zorg, behandelingen en aanpak. Het duurt wel een tijd voordat een onderzoek is afgerond, maar inmiddels zijn de eerste onderzoeken voltooid. Door veel samen te werken met andere ziekenhuizen proberen we zo veel mogelijk kennis op te doen”, vertelt coördinator wetenschap en epidemioloog van het HMC-wetenschapsbureau Diana Grootendorst in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“Natuurlijk staat zorg verlenen op één, maar het onderzoek helpt om die zorg te verbeteren”, vertelt Grootendorst. “Stel dat voor een bepaalde aandoening twee gangbare behandelingen bestaan. Dan onderzoeken we: is A nu beter voor de patiënt of juist B? Ook kijken we naar hoe nuttig bepaalde zorg is. Is het bijvoorbeeld wel nodig om al die röntgenfoto’s te maken?”. Het HMC doet zo veel mogelijk pragmatisch onderzoek, waarbij de nadruk niet ligt op de vraag ‘Waarom krijgen mensen het coronavirus?’, maar naar hoe het virus kan worden behandelt.

De coronatijd is “razend interessant” voor onderzoekers, weet Grootendorst. “Het is fascinerend dat er een nieuwe ziekte is die de zorg zo bezighoudt. Ik verwacht dat in de nasleep van corona nog heel wat onderzoek volgt. Hoe gaan de patiënten die de ziekte gehad hebben herstellen bijvoorbeeld? En wat is de impact geweest op de rest van de zorg?”. De resultaten van de onderzoeken van het HMC zijn extra interessant voor andere ziekenhuizen en academische centra, vanwege de vele verschillende afkomsten van de patiënten die in het HMC ontvangen worden. Grootendorst: “Wij trekken bij verschillende studies op met andere ziekenhuizen. Wij zijn voor hen interessant door onze populatie”.

Luister hier naar het gesprek met Diana Grootendorst.