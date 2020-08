Bas Muijs over overlijden Haagse regisseur: “Het raakt me echt ontzettend”

Marcel Verreck: “Haags beleid: wél bomenkap, géén mondkap”

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM, vanuit het Zuiderpark.

“Beschutting hebben we nodig in deze tijden. Alleen al daarom ben ik tegen de pijnlijke kap van bomen op de Mient. Ten gunste van meer parkeerplaatsen. Is er niet ergens een schilderij van Vincent van Gogh te vinden, waarin we eventueel de bomen aan de Mient kunnen herkennen? Dan blijven ze wel staan”, zegt Verreck.

“Het Haagse beleid is net zo helder als de toktok-tweets van Trump en de woorden van de Amerikaanse presidentskandidaat Kanye West. Maar laat ik het even heel simpel samenvatten: wél bomenkap, géén mondkap. Terwijl die bomen wél minstens anderhalve meter afstand van elkaar houden…”