Na toeslagenaffaire heeft Janet Ramesar nu problemen met schuldhulpverlening

Janet Ramesar was in de toeslagenaffaire een van de ouders die werd beschuldigd van fraude. Ze werd beschuldigd van het niet betalen van de kinderopvang voor haar zoontje. Het zit Ramesar niet mee, want nu heeft ze problemen met de schuldhulpverlening, vertelt ze in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De toeslagenaffaire zorgde er bij haar voor dat ze in 2016 duizenden euro’s terug moest betalen. Vrijwillig meldde ze zichzelf aan voor schuldhulpverlening en zo kwam ze onder toezicht van een bewindvoerder te staan, maar ook daar ervaart ze nu problemen mee. “Ik krijg geen leefgeld, of ik krijg maar de helft. Elke keer is er geen saldo. Ik weet precies wat mijn inkomsten zijn, dan is het heel raar dat er geen saldo zou zijn.”

Het is weer de eerste van de maand, en raad eens wie er geen leefgeld heeft ontvangen en geen mail dat het niet komt of later is. #nieuwsuitbewindvoerdersland — Janet (@Sjenettt) August 1, 2020

Ramesar is ontevreden over de huidige situatie. “Als ik het netjes houd, dan is het gewoon niet goed nu. Ik heb een bewindvoerder. Ik dacht dat ik een goede had gevonden, eentje die me echt wilde helpen. Ik had ook best wel wat eisen.” Zo wilde Ramesar graag inzicht hebben in de bankpost om te kunnen zien wat er met haar geld zou gebeuren. “Ik vond het best wel moeilijk om dat helemaal los te laten.” Toch heeft ze dat inzicht nu niet. “Ik zie helemaal niks, ik heb niet eens internetbankieren.”

Nu is ze, naast haar strijd met de Belastingdienst, ook verwikkeld in een strijd met de bewindvoering. “Je moet een klachtenprocedure doorlopen. Het duurt echt superlang.” En dat vanwege een situatie die in oorsprong niet haar schuld blijkt te zijn geweest. “Dat maakt het gewoon extra zuur. Het is al maanden bekend dat ik eigenlijk niks fout heb gedaan. Alleen in de tussentijd zijn er nieuwe schulden ontstaan, want je vult het ene gat met het andere. Dat loopt dat op een gegeven moment uit de hand, maar een oplossing komt er ook nu niet.”

“In het begin denk je: dit los ik wel op, ik werk fulltime en ik kan het gewoon aantonen. Na een paar maanden merk je dat dat helemaal niet lukt. En dan ga je hulp zoeken. Ik wist gewoon toen al dat het onterecht was. Je wordt overal neergezet als fraudeur. Overal gingen deuren dicht. Daar word je letterlijk heel ziek van.”

Het geld wat ze onterecht terug moest betalen heeft ze ook nog niet gezien. “Ik heb nog niks ontvangen. De Belastingdienst wilde wel een deel storten alvast, maar ik heb liever dat mijn dossier in een keer afgehandeld wordt. Voor het zelfde geld gaat het weer fout. Ik durf dat niet aan om een stukje te ontvangen”, vertelt Ramesar.

Tegelijkertijd blijft Ramesar strijdbaar, zo sprak ze eerder in in de Haagse gemeenteraad waar ze pleitte voor een casemanager voor mensen die met de toeslagenaffaire te maken hebben gehad. “Want je merkt dat je echt wel bij verschillende instanties hulp nodig hebt. Maar keer op keer weer je verhaal moeten doen is killing. Het is gewoon heel zwaar. Maar je hebt ook gewoon iemand nodig die voor jou gaat uitzoeken wat er gedaan kan worden, zodat je niet steeds zelf het wiel hoeft uit te vinden om hulp te vinden.”

Ramesar heeft nog wel hoop dat het probleem opgelost gaat worden. “Ik ga er wel van uit. De staatssecretaris doet haar best. Er zijn al mensen uitbetaald, er is wel iets gaande, maar hoe lang het allemaal gaat duren weet ik niet. Ik heb voor mezelf de hoop dat het voor het einde van het jaar opgelost is, zodat ik 2021 gewoon rustig kan beginnen. Maar ja, het blijft de Belastingdienst, hè?”

Luister hier naar het gesprek met Janet Ramesar op Den Haag FM.