Politie beëindigt kampeeractie Extinction Rebellion op eiland in Hofvijver

Meer in

Vier klimaatactivisten van de groep Extinction Rebellion hebben maandag een kamp opgezet op het eiland in de Hofvijver. De actiegroep vindt dat het kabinet te weinig doet om klimaatproblematiek en de ecologische crisis te bestrijden. Het viertal ging bevoorraad met eten, drinken en hangmatten naar het eiland met het plan daar meerdere dagen te verblijven. Begin van de middag werd de voorraad echter in beslag genomen, en eind van de middag werd het viertal gearresteerd.

“We hielden rekening met verschillende scenario’s. Uiteindelijk kwam de politie na een uur en zijn de leden na vier á vijf uur van het eiland gehaald”, vertelt woordvoerder Robin Bruisje van Extinction Rebellion in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

De groep had gehoopt tot het eind van de week op het eiland te blijven, om aandacht te vragen voor de klimaatproblemen. De activisten hadden zich aan elkaar vastgeketend, waardoor het enige tijd duurde voordat zij van het eiland konden worden verwijderd. De Kanaries, zoals de activisten op het eiland zichzelf noemen, kwamen in actie met de boodschap: ‘Tweede Kamerleden vieren vakantie, de klimaatcrisis niet’. Bruisje: “Er worden op dit moment nieuwe budgetten gemaakt voor Prinsjesdag en we hopen dat er meer ruimte komt voor duurzaam herstel van het klimaat. Dat gebeurt op dit moment nog veel te weinig. De zittende partijen praten mensen naar de mond en denken aan korte termijn belangen voor hun partij.”

Extinction Rebellion kondigt nieuwe acties aan in september. “In september start de septemberrebellie: op 1 september komen de politici terug van vakantie, dus dan zullen wij ook terugkomen. De rebellie bestaat uit verschillende kleine acties. Vorig jaar hebben we een drukke weg geblokkeerd, maar we willen ons nu meer richten op de gebieden waar de macht en het financiële hart van het land liggen, dus Den Haag en Amsterdam”, zegt Bruisje. “Je moet de gang van zaken verstoren om de gang van zaken aan te passen.”

Foto: Twitter Extinction Rebellion Nederland

Luister hier naar het gesprek met Robin Bruisje.