Regisseur Hans Scheepmaker (69) overleden

Regisseur Hans Scheepmaker is afgelopen weekend overleden. De maker van onder meer de Haagse soap Pauwen en Reigers overleed op 69-jarige leeftijd in Den Haag aan de gevolgen van een wespenaanval, heeft zijn levenspartner maandagavond gemeld, schrijft mediapartner Omroep West.

Scheepmaker maakte in 1984 zijn debuut als speelfilmregisseur met de Baantjer-verfilming Moord in extase. Ook regisseerde hij de internationale oorlogsfilm Field of Honor en Als je verliefd wordt (2012).

Scheepmaker regisseerde daarnaast veel grote producties voor televisie. Zo was hij betrokken bij de eerste soap van de publieke omroep: Onderweg naar morgen. Ook regisseerde hij afleveringen van series als Goudkust, Flodder, Spangas, Westenwind en Unit 13.

De afgelopen tien jaar zette de regisseur zich in als ambassadeur voor de filmwereld van Den Haag. Zo werd de serie Pauwen en Reigers, die in 2008 werd uitgezonden op Omroep West, dankzij zijn inzet opgenomen. Ook speelde Scheepmaker samen met onder anderen collega’s Ate de Jong, Dick Maas en George Schouten in de band The Directors.

Radio West-presentator Bas Muijs is geschrokken van het nieuws. ‘In ruim elf jaar mocht ik in verschillende film- en tv-producties (waaronder Voetbalvrouwen) met hem samenwerken. Honderden scenes met hem op de set gestaan. Heel veel aan hem te danken. Lieve Hans, vaarwel.’