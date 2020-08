Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade: “De zee is geen zwembad”

ADO huurt Roemeense rechtsback van Villarreal

Andrei Ratiu voetbalt komend seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag. De Roemeense rechtsback komt over van het Spaanse Villarreal, waar hij nog twee jaar onder contract staat.

ADO heeft een optie tot koop op de 22-jarige jeugdinternational bedongen. “Ik ben zeer gelukkig met mijn komst naar ADO Den Haag”, zegt Ratiu over zijn overstap. “Ik zie dit als een stap vooruit. Er waren veel mogelijkheden om mijn carrière in Spanje voort te zetten, maar ik denk dat een overgang naar de Nederlandse eredivisie op dit moment de beste keuze is. Ik ga alles geven voor deze club, omdat ik het vertrouwen en de inspanning van de club om mij te halen wil terugbetalen.”

“Na het vertrek van Dion Malone, die veel op de positie van rechtsachter gespeeld heeft, was een betere bezetting op deze plek gewenst”, zegt Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart van ADO. “Het voordeel van Andrei is dat hij op meerdere linies aan de rechterkant kan spelen. Als hij als back speelt, is hij dan ook zeer offensief ingesteld.”