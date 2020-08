Buitenlandse diplomaten in paar jaar twintig keer betrokken bij verkeersdelict

Buitenlandse diplomaten zijn in de afgelopen jaren meer dan twintig keer betrokken geweest bij een verkeersovertreding. Dat blijkt uit cijfers van de Haagse politie die onderzoeksprogramma Argos opvroeg via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), meldt mediapartner Omroep West. Het gaat om 22 verkeersdelicten tussen 2016 en 2020, van rijden onder invloed tot doorrijden na een aanrijding. Meerdere diplomaten hebben Nederland moeten verlaten.

Buitenlanders met een diplomatieke status zijn onschendbaar en kunnen niet strafrechtelijk worden aangepakt. Daarnaast zijn ze niet verplicht mee te werken aan een blaastest. Als diplomaten betrokken zijn bij een mogelijk strafbaar feit kan de politie dit aanpakken, alleen is het risico op diplomatieke consequenties groot.

Zo nam de Haagse politie in 2013 Dmitri Borodin, de tweede man van de Russische ambassade, mee naar het bureau. Hij was dronken en zou zijn dochtertje hebben mishandeld nadat zijn vrouw eerder al in beschonken toestand enkele auto’s had geramd. De Russische president Vladimir Poetin eiste vervolgens excuses van Nederland en kreeg die ook. Toenmalig minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken moest door het stof omdat de Weense Conventie was geschonden. In dit verdrag is vastgelegd dat diplomaten immuniteit genieten. De politie kan een dergelijk incident wel melden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken kan dan een laatste waarschuwing geven of zelfs om opheffing van de immuniteit vragen aan het thuisland van de desbetreffende diplomaat.

In de periode van 2016 tot en met 2019 is zo’n aanvraag door Buitenlandse Zaken vier keer gedaan, meldt Argos op basis van de opgevraagde informatie. Twee van deze vier diplomaten vertrokken uit Nederland en de andere twee zijn vervolgd door het Openbaar Ministerie. Ook gaf Nederland tien keer een laatste waarschuwing, wat leidde tot de vrijwillige terugtrekking van drie diplomaten. Nog eens vier anderen vertrokken na een verzoek hiertoe van Buitenlandse Zaken. Als een land geen gehoor geeft aan zo’n verzoek kan een diplomaat tot persona non grata (ongewenst) worden verklaard.

In 2014 kondigde Buitenlandse Zaken aan een jaarlijks overzicht te gaan publiceren van ernstige incidenten en openstaande verkeers- en parkeerboetes, gespecificeerd per ambassade of internationale organisatie. Zo’n ‘zwarte lijst’ is er tot dusver niet gekomen. De diplomaat ontvangt nu een door de minister ondertekende notificatiebrief waarin hij of zij wordt aangesproken op de verkeersovertreding, met een verzoek tot vrijwillige betaling.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken schreef in juni in een brief aan de Tweede Kamer dat sinds de invoering van het nieuwe systeem het totale aantal lichtere verkeersovertredingen door buitenlandse diplomaten in Nederland met meer dan de helft is afgenomen: van 28.000 tussen mei 2018 en april 2019 naar 13.500 tussen mei 2019 en april 2020.