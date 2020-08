Coffeeshops Weimarstraat sluiten uur eerder en schaffen metaaldetectiepoortjes aan

De coffeeshophouders in de Weimarstraat hebben met de gemeente Den Haag afgesproken een uur eerder de deuren te sluiten. Ook krijgt elke coffeeshop een eigen beveiliger. Verder zijn ze van plan om metaaldetectiepoortjes aan te schaffen. Dat bevestigt de gemeente aan Den Haag FM.

Onder het mom ‘Drugs eruit, buurt erin’ voerden omwonenden van de Weimarstraat vorige maand actie tegen de overlast van coffeeshops. Directe aanleiding was een schietincident in de woon- en winkelstraat bij coffeeshop Galaxy. Hoewel daarbij niemand gewond raakte, is de maat vol voor de buurt.

De coffeeshops namen toen al maatregelen, maar gaan nu nog verder. Zo gingen ze van maandag tot en met donderdag oorspronkelijk om 01.00 uur ’s nachts dicht. Dat werd een uur vervroegd. Nu sluiten ze nóg een uur eerder, namelijk om 23.00 uur ’s avonds. Op vrijdag en zaterdag was de sluitingstijd om 02.30 uur, maar dat is nu al om 24.00 uur ’s nachts. De shops starten hier in augustus mee. In september wordt deze maatregel geëvalueerd.

De ondernemers stellen verder voor om alle shops te voorzien van een eigen (gecertificeerde) beveiliger. Nu is er één beveiliger op twee coffeeshops, wat betekent dat beveiligers tussen de ene en de andere shop pendelen. De beveiliging zal worden ingezet op alle dagen van opening tot sluiting.

Na overleg met de gemeente zijn de ondernemers ook bereid om een metaaldetectiepoort aan te schaffen. Er is afgesproken dat de ondernemers zich de komende weken verder oriënteren in dit onderwerp en dat bij het volgende overleg in augustus de voortgang wordt besproken.

Verder is het idee ontstaan om een buurtpreventieteam op te richten. Na de vakantieperiode wordt er eerst gesproken met het bestaande buurtpreventieteam REVA en overige betrokkenen in de Weimarstraat. Draagvlak in de buurt is hierbij van belang en dit zal eerst door de gemeente worden onderzocht.

Volgens buurtbewoners is de eerdere sluiting een goede eerste stap, maar toch is er ook onbegrip over de situatie. Bewoner Tomas Martini zegt in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM: “De gemeente regelt het niet, maar de coffeeshops moeten de veiligheid organiseren. Dat is toch pure waanzin?” Martini vindt dat juist een taak van de overheid. De oplossing zit volgens hem in het aantal coffeeshops. “Er zijn er gewoon teveel, dus er moeten een paar weg”, stelt hij.

De bewoners wachten de effecten van de maatregelen niet af en blijven actief om hun staat ‘terug te claimen’. Martini:”In ieder geval willen we 5 september een fietstocht door de Weimarstraat organiseren, zodat mensen kunnen zien wat er hier gebeurt.” Hij hoopt dat de burgemeester daar ook bij aanwezig zal zijn.

Op andere manieren probeert de buurt ondertussen de Weimarstraat positief in het nieuws te brengen en te houden. “We gaan de grootste geveltuin van Nederland hier creëren. Dat moet met klimop worden en niet met cannabisplanten aan de muren.”

