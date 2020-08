‘Coronadorp’ bij ADO-stadion verhuist naar terrein naast ROC Mondriaan

De corona-opvang voor daklozen bij het stadion van ADO Den Haag verhuist per 1 september naar de huidige leegstaande noodlocatie van ROC Mondriaan aan de Henri Faasdreef in Leidschenveen. Dat schrijft wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) in een brief aan de gemeenteraad.

Binnenkort begint het voetbalseizoen weer en daarom wordt de corona-opvang voor daklozen bij het stadion van ADO Den Haag afgebroken. ADO speelt op 20 september de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen.

De corona-opvang naast het ADO-stadion is in mei in gebruik genomen. Het is bedoeld voor besmette daklozen uit Den Haag, Leiden, Gouda en Delft. Thuisblijven om uit te zieken is namelijk geen optie voor mensen die geen huis hebben. Het ‘coronadorp’ bestaat uit slaapruimtes en behandelzalen en wordt bemand door zowel begeleiders als verplegers.

De opvang heeft plek voor maximaal vijftig mensen, maar er is tot nu toe één persoon behandeld. Bij een volledige bezetting zou de corona-opvang zo’n 110.000 euro per maand kosten. De verhuizing kost zo’n 20.000 euro, maar die rekening mag de Rijksoverheid betalen.

Het dorp is een gezamenlijk initiatief van ADO en de organisatie Doneer een Dorp. De initiatiefnemer daarvan, ondernemer Martijn van Rheenen, was als tiener zelf thuisloos.