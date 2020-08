Drukte op Scheveningen: parkeergarage Noordboulevard en Zwarte Pad vol

De parkeergarage onder de Noordboulevard en het parkeerterrein bij het Zwarte Pad op Scheveningen staan vol met auto’s. Op de kruising van de Zwolsestraat en de Gevers Deynootweg waarschuwt een bord dat de ‘P’ vol is. Het bord geeft verder aan dat alleen bewoners nog door mogen rijden.

Een dag eerder kondigde de gemeente extra maatregelen aan met het oog op de komende warme dagen, waarin drukte op de stranden wordt verwacht. Op Scheveningen worden extra handhavers ingezet en langs de hele Haagse kust haalt de gemeente de wielklem van stal voor wanbetalende parkeerders.

De maatregelen worden vergezeld door de oproep om de komende dagen niet met de auto tot aan de kust te rijden. Mensen krijgen het ‘dringende advies’ hun voertuigen op de parkeerterreinen aan de stadsranden of parkeergarages in de stad te zetten en met het openbaar vervoer of een deelfiets of deelscooter naar het strand te komen, zodat ze niet urenlang in een hete auto hoeven te zitten. “Bewust reizen hoort bij een mooie stranddag”, aldus loco-burgemeester Hilbert Bredemeijer (CDA).