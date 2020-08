Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade: “De zee is geen zwembad”

De Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade had het druk afgelopen weekend. Zij assisteerden bij 3 grote zoekacties, haalden 146 mensen uit het water en herenigden 122 zoekgeraakte kinderen met hun ouders. Een bezoek aan het strand is natuurlijk leuk, maar brengt ook een aantal gevaren met zich mee. “De zee is nu eenmaal geen zwembad. Je ziet de grond niet, en dus zie je ook de verschillende stromingen niet. Zwem daarom nooit alleen en zwem enkel op plekken waar de reddingsbrigade aanwezig is”, zegt Maurits Heukensfeldt Jansen van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Een van de gevaren in zee zijn de zogenoemde muien. “Een mui is een geul tussen zandbanken. Als het vloed is kun je die geul niet zien. De stroming trekt je dieper de zee in, maar dit merk je vaak pas wanneer je terug naar het strand probeert te zwemmen en niet dichterbij komt. Blijf op zo’n moment rustig, probeer niet tegen de stroming in te zwemmen maar laat je rustig meevoeren. Wanneer de geul ophoud kun je opzij zwemmen en op een andere plek proberen terug naar het strand te zwemmen”, zegt Maurits.

Tekst gaat verder onder de video

Ook op het strand is de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade de hele dag druk. Maurits heeft alvast één tip om de dag mee te beginnen. “Haal een gratis 06-polsbandje bij de reddingsbrigade of de politiepost. Daar kun je de naam van het kind en je telefoonnummer op schrijven zodat de ouders snel kunnen worden herenigd met het kind. Ook staan er overal palen op het strand met herkenbare plaatjes. Spreek aan het begin van de dag met je kind af bij welke paal je zit en waar je elkaar kunt terugvinden”.

Luister hier naar het gesprek met Maurits Heukensfeldt Jansen.