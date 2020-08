Haagse VVD wil meer ruimte voor horeca in winterperiode

Als het aan de Haagse VVD ligt krijgen horecaondernemers ook in de winterperiode meer ruimte om te ondernemen. VVD-raadslid Judith Oudshoorn ondersteunt daarmee de oproep van Koninklijke Horeca Nederland. “Nu is het mooi weer, terrassen lopen vol en dat is echt heel goed nieuws en niet alleen voor ondernemers. Die kunnen omzet draaien en dat is belangrijk omdat daar mensen achter zitten, daar zitten werknemers achter. Nu voor de zomer hebben we het opgelost, maar de winter gaat er aan komen”, vertelt Oudshoorn in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Op de Grote Markt zouden ondernemers voorstander zijn om later in het jaar een tent te plaatsen waar mensen dan kunnen vertoeven. “Dat gun ik ze van harte, de zaken op de Grote Markt zijn eigenlijk te klein om met meer mensen binnen te zetten. Ik hoop echt dat het college akkoord gaat met het plaatsen van tenten waar nu de trassen staan, zodat ze iets meer ruimte hebben om die anderhalvemeter-maatregel te kunnen uitvoeren. Maar voor de partijen die geen terras voor hun deur hebben staan hoop ik dat we ook wat creatiever om kunnen gaan met de openbare ruimte.”

“Denk bijvoorbeeld aan het Atrium. Hoe leuk zou het zijn als een ondernemer daar vanaf vijf uur zijn tafels mag opzetten. Maar ook de ruimtes die eigenlijk niet gebruikt worden doordeweeks; een kerk die voor een kleine vergoeding zegt ‘nou mijn ruimte mag voor horeca, tijdelijk, gebruikt worden’. Je kunt echt naar een hele bijzondere winter toe als we wat creatiever gaan nadenken over welke ruimte beschikbaar is.” Oudshoorn is er van overtuigd dat dit lokaal te organiseren is. “Dat is lokaal beleid. Wij bepalen met elkaar hoe we die ruimte invullen. En dat betekent dus ook dat we hier een uitzondering voor moeten maken.”

Bij het creëren voor meer ruimte voor horeca moet er ook ruimte zijn voor wat buurtbewoners er van vinden vindt Oudshoorn: “”Die moet je hier in betrekken. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je de andere kant laat zien: duizenden mensen de ww in.. Daar zit ook niemand op te wachten.” Er moet een gesprek worden gevoerd over de mogelijkheden die voor de horeca realiseerbaar zijn, zo stelt Oudshoorn: “Je kunt het niet door de strot duwen van een bewoner die eigenlijk in zijn recht staat. Zoiets moet je met elkaar doen.”

Luister hier naar het gesprek met Judith Oudshoorn op Den Haag FM.