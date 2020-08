Harrie Jekkers speelt solovoorstelling in Zuiderparktheater

De Haagse cabaretier Harrie Jekkers speelt in augustus en september vijf maal zijn voorstelling ‘Achter de Duinen’ in het Zuiderparktheater. Per voorstelling is er plek voor 280 toeschouwers. Tickets worden per set verkocht aan mensen uit een huishouden, door de coronamaatregelen mogen die wel naast elkaar zitten bij een voorstelling.

In ‘Achter de Duinen’ vertelt Jekkers over zijn jeugd in Den Haag, hoe de stad veranderde en het leven van Jekkers op Ibiza. Jekkers speelde de voorstelling sinds september 2018 op zondagmiddag in de Koninklijke Schouwburg. Kaarten daarvoor waren snel uitverkocht.

In 2019 speelde Jekkers met het Klein Orkest ook al in het Zuiderparktheater. De band sloot daarmee haar comebacktournee ‘Later is al lang begonnen en vroeger komt nog één keer terug’ af.

De solovoorstellingen in het openluchttheater staan gepland voor 27, 28 en 29 augustus en 4 en 5 september 2020.