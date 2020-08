Motorrijder scheurt met 139 km per uur door de stad

Een man uit Den Haag is woensdagmiddag door de verkeerspolitie van de weg gehaald, omdat hij met een snelheid van 139 kilometer per uur op zijn motor door het centrum van Den Haag reed. De agenten hebben het rijbewijs én de motor van de Hagenaar in beslag genomen, meldt mediapartner Omroep West.

De man reed via de Javastraat richting de Zuid Hollandlaan en de Benoordenhoutseweg, zegt de politie. Daar is de maximumsnelheid 50 kilometer per uur. Naast de inbeslagname van het rijbewijs en de motor is de Hagenaar ook aangemeld voor een verplichte cursus bij het CBR. Zo’n cursus kost ruim 1200 euro, die de overtreder zelf moet betalen.

Het Openbaar Ministerie (OM) beslist binnen tien dagen over het rijbewijs en de motor van de man. Tot die tijd moet hij zich sowieso op een andere manier zien te verplaatsen.