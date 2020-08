Ramp Beiroet: “Stel je voor dat alles tussen CS en Spui compleet is weggevaagd”

“Stel dat bij het centraal station de rampplek was, dan moet je eraan denken dat de hele zone tot aan het Plein – misschien tot aan het Spui – helemaal is weggevaagd.” Libanon-kenner Martijn van der Kooij uit Den Haag plaatst de ramp in de Libanese hoofdstad Beiroet in Haags perspectief. “Mensen die daar waren – het was een industriële zone – zijn waarschijnlijk allemaal dood. En als je vanaf het Spui dan verder de stad ingaat, is er heel veel schade. Tot in Loosduinen – misschien Kijkduin zelfs – waren er dan ruiten gesneuveld.”

Door de ontploffing zijn zeker 100 mensen omgekomen, 4000 mensen gewond geraakt en 200.000 mensen zijn hun huis kwijt. “Op Cyprus – wat 20 minuten vliegen is vanuit Beiroet – hebben ze de klap gehoord. Het was een enorme klap met een zuigkracht van een orkaan die heeft huisgehouden”, vertelt Van der Kooij in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De Haagse schrijver van het boek Libanon 24/7 heeft vrienden in Beiroet wonen die hem foto’s hebben toegestuurd die lieten zien dat niet alleen hun ruiten waren gesneuveld, maar dat ook de inboedel overhoop lag. “Je moet je voorstellen dat ook je kledingkast uit elkaar is geploft en dat je systeemplafond naar beneden is gevallen. Er is enorm veel schade, naast het menselijke leed, dus het is een heel zorgwekkende toestand in Libanon.”

Van der Kooij hoopt daarom dat de internationale gemeenschap snel hulp biedt. Het Nederlandse Rode Kruis heeft gironummer 5125 geopend voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet dinsdag.

Luister hier naar het gesprek met Martijn van der Kooij op Den Haag FM.