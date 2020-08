STRAATVRAAG: Mondkapjesplicht in Den Haag? ‘Die komt er toch wel!’

Het aantal coronabesmettingen in Nederland stijgt. Met name in de grote steden is er sprake van een opleving van het virus. Vanaf vandaag is het in Amsterdam en Rotterdam om die reden verplicht om op drukke plekken een mondkapje te dragen.

In onze stad is er geen sprake van een mondkapjesplicht. Wat vindt Den Haag hiervan?