Toch burgers aanwezig bij voorlezen Troonrede op Prinsjesdag

Er kan dit jaar toch een klein aantal burgers aanwezig zijn bij het voorlezen van de Troonrede, op Prinsjesdag. Dat zegt voorzitter Jan Anthonie Bruijn, van de Eerste Kamer in het radioprogramma De Ochtend van 4 op NPO Radio 4.

Vanwege de coronamaatregelen mogen er maar 250 mensen aanwezig zijn in plaats van duizend. Ook wijkt de koning uit naar de Grote Kerk, in plaats van de Ridderzaal. Maar Bruijn hecht waarde aan de aanwezigheid van een aantal gewone Nederlanders.

Bruijn denkt dat het gaat om z’n tien tot vijftien mensen. De traditionele rijtoer op Prinsjesdag gaat in elk geval niet door en publiek is niet welkom in Den Haag.