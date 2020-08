‘Zee bij Zuiderstrand nu te gevaarlijk voor zwemmers’

Motorrijder scheurt met 139 km per uur door de stad

De reddingsbrigade Den Haag heeft de rode vlag gehesen bij het Zuiderstrand. De zee is er momenteel erg gevaarlijk door muien en de sterke getijdenstroming als gevolg van springtij. Daarom is het beter als badgasten op dat strand niet de zee in gaan, aldus de reddingsbrigade.

De afgelopen tijd zijn langs verschillende stranden tientallen mensen in de problemen gekomen door sterke stromingen en muien. Onder meer in Julianadorp (Noord-Holland) kwam een Poolse man om het leven nadat hij drie kinderen uit het water had gered.

Een mui is een geul die loodrecht op het strand staat waardoor water met veel kracht naar zee stroomt. Wie daarin terechtkomt, kan er niet tegenin zwemmen. De enige remedie is je laten meevoeren en als de stroming minder krachtig wordt, schuin weg zwemmen en met een boog terug naar het strand gaan.