Aanvragen voor ontsteken vreugdevuren Scheveningen en Duindorp

Voor zowel Scheveningen als Duindorp is bij de gemeente een officiële aanvraag binnengekomen om met de jaarwisseling van 2020-2021 een vreugdevuur te mogen ontsteken. Dat blijkt uit de aanvragen voor een ontheffing op grond van de Wet Milieubeheer die Den Haag FM op het stadhuis heeft ingezien.

De aanvragen van Scheveningen en Duindorp zijn vrijwel identiek. Ze hebben beide een aanvraag gedaan voor een vuurstapel van tien bij tien bij tien meter. Ze zullen hiervoor alleen pallets gebruiken die niet-geïmpregneerd, onbehandeld, droog hout bevatten. Daarnaast wordt de stapel alleen in brand gestoken “bij gunstig weer, gunstige wind en op zorgvuldige wijze”, zo staat in de aanvraag te lezen. De bodem is gemaakt van stelcom-platen. De opbouw zal van 26 tot en met 31 december duren.

Kevin, een van de organisatoren van het vreugdevuur op Scheveningen, heeft er alle vertrouwen in dat er komende jaarwisseling een vuurstapel op Scheveningen zal zijn. “Wij zijn heel trots op de vergunning hoe die nu staat en bij de gemeente is ingediend. We hebben er alle vertrouwen in dat we met deze vergunning een mooi evenement neer kunnen zetten voor de Scheveningers en andere toeschouwers”, zegt hij in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De stapel zal kleiner worden dan voorgaande jaren het geval is geweest. “In onze vergunningaanvraag hebben we een aanvraag gedaan conform het advies van de brandweer: tien bij tien bij tien. Van daaruit gaan we samen met de wijk en de gemeente vertrouwen opbouwen om misschien in de toekomst een groter, veiliger vuur te kunnen bouwen.”

Het borgen van veiligheid zal een samenspel zijn tussen organisatoren, bouwers en veiligheidsdiensten zo weet Kevin: “Sowieso de organisatie zelf is verantwoordelijk voor de veiligheid samen met allemaal andere bedrijven die expertise hebben.” Het bouwen zelf zal er, zo is nu het ingediende plan, anders uit gaan zien. “Dat gaat anders dan voorheen, we gaan geen machines gebruiken, maar we gaan een steiger om de stapel heen bouwen waar mensen veilig op kunnen staan en gezekerd te kunnen zijn. Het ontsteken van de stapel hebben we uitbesteed aan een bedrijf. Die hebben de expertise in huis om 100% garante te kunnen bieden van een ontsteken, op een veilige manier. En we staan in nauw contact met het KNMI met betrekking tot de wind en dergelijke qua weersvoorspelling. En natuurlijk is er nauw contact met de brandweer en overige hulpdiensten om het evenement veilig te laten verlopen gedurende de vijf dagen dat het plaatsvindt en de jaarwisseling zelf.”

Afgelopen jaarwisseling waren er geen vreugdevuren in Scheveningen, Duindorp, Laak of Escamp. In 2019 mondde het vreugdevuur van Scheveningen uit tot een vonkenregen. “Wat er toen is gebeurd willen we zelf als bouwers, organisatie en Scheveningers nooit meer meemaken. Dat hebben we ook nooit gewild. Vandaar ook dat er nu een goed stevig plan ligt op het bureau van de gemeente Den Haag.”

De gemeente heeft de aanvraag van Duindorp op 18 juni ontvangen, die van Scheveningen op 3 juli. Belanghebbenden kunnen tot 3 september reageren op de aanvragen van Scheveningen en Duindorp die in te zien zijn bij het Informatiecentrum op het stadhuis.

Ook Escamp en Laak hadden eerder al aangegeven bij de komende jaarwisseling weer een houtstapel te willen laten ontbranden, maar deze aanvragen op grond van de Wet Milieubeheer liggen niet ter inzage op het stadhuis. Het is nog onbekend of zij wel een aanvraag hebben ingediend.

