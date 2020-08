Door coronamaatregelen geen Oh Oh Intro voor nieuwe studenten in Den Haag

Dit weekend zeilschip bark Europa te bezoeken in Scheveningen

Na een indrukwekkende zeilreis vanuit Antarctica is zeilschip bark Europa terug in de haven van Scheveningen. Samen met de Clipper Stad Amsterdam liggen ze aan de Adriaan Maaskade in Scheveningen. Dit weekend, op 8 en 9 augustus, kun je de schepen bezoeken.

De crew van de bark Europa strandde eind maart in Argentinië. De bemanning kon vanwege het coronavirus niet meer per vliegtuig naar huis. Daarom werd besloten dat de bemanning het schip naar Scheveningen zou zeilen. Na een maandenlange zeiltocht kwam het schip in juni eindelijk aan in de Scheveningse haven.

Je kunt je aanmelden via de website van de gemeente Den Haag.