Door coronamaatregelen geen Oh Oh Intro voor nieuwe studenten in Den Haag

Volgens Haagse bronnen overweegt het kabinet ernstig een streep te zetten door de introductieweken voor studenten. Gevreesd wordt dat de coronamaatregelen tijdens deze evenementen onvoldoende zullen worden nageleefd. “Het is natuurlijk voor iedereen en alles dat het jaar loopt zoals het loopt. Voor ons is het heel zuur, het zou de tiende editie zijn, en tevens de laatste, maar het zit er niet in dit jaar”, zegt Valentijn Schulz in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Schulz is betrokken bij ACKU, zij organiseerde de afgelopen jaren mede de ‘Oh Oh Intro’ in Den Haag.

De keuze om de Haagse introductieweek niet door te laten gaan werd al eerder dit jaar genomen. “Die keuze is gemaakt, vanwege de maatregelen die al waren genomen. Daar is toen door de gemeente gezegd ‘dat risico is te groot’.” Wel is er een alternatief programma bedacht voor de nieuwe lichting studenten die naar Den haag komt. “Wij hebben toen de keuze gemaakt om een interactief programma te maken. Daarbij worden studenten door oud-studenten op filmische manier getoond hoe de stad er uit ziet en wat er te doen valt.”

Schulz betoogt dat de introtijd van grote waarde kan zijn voor nieuwe studenten: “Studenten leren elkaar op een hele leuke manier kennen. Ze hebben een tijd om met elkaar leuke dingen te doen voor het serieuze werk begint. Daar ontstaan de leukste verbanden, ik weet van huwelijken die zijn ontstaan op de Oh Oh Intro. Het is iets wat nu gaat ontbreken.”

Dit jaar zou de Haagse intro voor de tiende keer worden georganiseerd, nu blijkt dat er in 2019 al afscheid is genomen van de introductieperiode. “Helaas. Oh Oh Intro stopt. Den Haag is nog aan het oriënteren wat voor intro daarvoor in de plaats moet komen. Ik vind het jammer dat het stopt, het is elk jaar een groot succes, maar er zijn veranderingen op komst.”

Luister hier naar het gesprek met Valentijn Schulz op Den Haag FM.