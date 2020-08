Introductieweken studenten mogen toch doorgaan

De introductieweken voor studenten op universiteiten en hogescholen mogen toch doorgaan. Haagse bronnen melden aan NOS dat het kabinet dat donderdagavond bekend zal maken. De organisatoren moeten zich wel aan bepaalde beperkingen houden, meldt mediapartner Omroep West.

Het leek er woensdagavond juist op dat de introductieweken helemaal verboden zouden worden, maar daar is het kabinet op teruggekomen. Zo zouden sommige ministers het erg belangrijk vinden dat er voor de sociale contacten van nieuwe studenten toch activiteiten konden worden georganiseerd.

Om te voorkomen dat de introweken uitgroeien tot brandhaarden van het coronavirus, gelden er wel bepaalde beperkingen. Kennismakingsactiviteiten mogen georganiseerd worden, maar tot uiterlijk 22.00 uur en zonder alcohol. Ontgroeningen door studentenverenigingen zijn verboden, meldt de NOS.

Vertrouwen in studenten

Studentenverenigingen reageerden eerder teleurgesteld op het mogelijke verbod. Ook Carel Stolker, rector magnificus in Leiden hoopte dat het niet zover zou komen. De introductieweek is al flink aangepast vanwege het coronavirus, zo gebeurt er veel online. ‘Universiteiten, hogescholen en hun burgemeesters hebben alle vertrouwen in hoe studenten en verenigingen alles organiseren.’