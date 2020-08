Straat Consulaat: “Ook dak- en thuislozen moeten goed drinken bij tropische temperaturen”

Straat Consulaat maakt zich zorgen over de dak- en thuislozen tijdens de warme zomerdagen. De organisatie, die zich inzet voor de belangen van dak- en thuislozen, doet daarom aan ‘frisse water weggeefdagen’. “Daklozen zijn de hele dag buiten. Daarom is het voor hen, net als voor iedereen, belangrijk om goed te drinken bij deze temperaturen”, zegt Joy Falkena van Straat Consulaat in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Straat Consulaat doet daarom een beroep op de inwoners van Den Haag. Joy: “Neem vandaag extra flesjes water mee als je de deur uit gaat, en deel deze uit aan dak- en thuislozen die je tegenkomt. Bijna iedereen komt weleens dezelfde dakloze tegen op ongeveer dezelfde plek. Loop daar vandaag eens langs met een extra flesje water”.

Veel daklozen zijn afhankelijk van fonteinen om zich in te wassen, tanden te poetsen en uit te drinken. Op veel plekken, zoals onder andere het Anna van Buerenplein, krijgen zij te horen niet welkom te zijn. “Dit zijn soms mensen van bijna 80 jaar, jongeren, mensen die hun baan verloren zijn, mensen die uitbehandeld zijn bij de GGZ en nu op straat staan. Mensen brengen hun tijd niet voor hun plezier buiten door, zij zouden veel liever hun tanden poetsen bij de kraan en slapen in een bed”, zegt Joy.

Foto: Pixabay