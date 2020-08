Centra voor Jeugd en Gezin Escamp dicht, medewerkers positief getest op corona

De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in Escamp zijn sinds woensdag gesloten. Drie medewerkers zijn positief getest op het coronavirus, ook zit een medewerker thuis in quarantaine. De gemeente stelt dat de locaties aan Wateringseveld en Bentelostraat preventief gesloten “om elk risico uit te sluiten“. Medewerkers zijn geinformeerd en afspraken zijn omgezet naar een telefonisch consult.

GGD Haaglanden zegt dat het risico voor de gezinnen die contact hebben gehad met een van de besmette CJG-medewerkers klein is. Wel zijn ze door het CJG geïnformeerd over de situatie.

Op maandag 17 augustus is het de bedoeling dat de CJG-locaties in Escamp weer zullen openen, dan is de preventieve quarantaineperiode van twee weken voorbij.