Drukte van Scheveningen tot Kijkduin ‘beheersbaar’, enkele wielklemmen gezet

Dankzij de inzet van ruim 100 verkeersregelaars, fietscoaches en handhavers plus steun van overige hulpdiensten is de drukte langs de kust van Den Haag, van Scheveningen tot Kijkduin, op alle fronten ‘beheersbaar’ gebleven. Dat gold zowel voor de corona-veiligheid als voor de verkeersdrukte, meldt de gemeente Den Haag vrijdag aan het einde van de middag.

De parkeergarages waren zoals verwacht al in alle vroegte vol. Dankzij tientallen verkeersregelaars – die al om 9 uur ’s ochtends in positie waren en nog doorwerken tot 2 uur vannacht – kon verkeer op tijd worden afgevangen en naar andere gebieden worden geleid. Daardoor konden lange files worden vermeden, bleef het oponthoud beperkt en behielden hulpdiensten vrije routes, stelt de gemeente.

Mensen bleken goed gehoor te hebben gegeven aan de oproep van de gemeente om niet met de auto tot aan de kuststrook te rijden, maar voor alternatieve vormen van (openbaar) vervoer te kiezen, stelt de gemeente.

De gemeente haalde aan de kust voor het eerst weer de wielklem van stal als tijdelijke maatregel. Kentekens die niet hebben betaald (of waarvan de maximale parkeerduur is verstreken) en waarvan de NAW-gegevens niet bekend zijn bij de gemeente, lopen het risico een wielklem te krijgen. Enkele auto’s werden vandaag ‘geklemd’.

De grootste uitdaging overdag vormde de concentratie aan verkeerd geparkeerde deelscooters, vooral bij het Zwarte Pad. Die blokkeerden daardoor de strandopgangen. De gemeente heeft daarom meteen met de aanbieders van deelscooters contact opgenomen om dit op te lossen.

