Horeca gaat uit van vrijwillige registratie gasten

De horeca gaat ervan uit dat registratie van gasten vrijwillig is, omdat verplicht achterlaten van naam en contactgegevens vanwege privacyregels niet kan. Directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hoopt nog van het kabinet te horen hoe de registratie van gasten precies geregeld gaat worden.

Dat zei Beljaarts in een eerste reactie op coronamaatregelen die het kabinet donderdag aankondigde. Beljaarts vraagt zich af of sluiting van onder meer cafés en restaurants voor veertien dagen als er meerdere besmettingen zijn een strafmaatregel is of dat dit noodzakelijk is voor de volksgezondheid.

Horecazaken die besmette gasten binnen hebben gehad zouden in zijn ogen na het treffen van een paar maatregelen snel weer open kunnen. “De focus ligt nu erg op de horeca, terwijl het aantal besmettingen daar niet het hoogst is.”