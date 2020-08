News updates relating to the coronavirus in The Hague

Introductieweek voor Haagse studenten Universiteit Leiden veelal digitaal

Het The Hague Orientation Program (HOP) zal er door de coronamaatregelen dit jaar anders uitzien. De introductieperiode voor studenten van de Universiteit Leiden In Den Haag zal dit jaar veelal digitaal plaatsvinden. “Het gaat geen volledige week zijn dit jaar, het gaat zeker wel aangepast zijn. Maar we kunnen nog steeds gewoon op een toffe en veilige manier een topdag wegzetten voor nieuwe studenten van de Universiteit Leiden hier in Den Haag” , vertelt Ryan van Osch in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De introductieweek voor studenten van de Universiteit Leiden in Den Haag start op 17 augustus.

De studenten zullen dit jaar niet allemaal bij elkaar komen, per faculteit zal er per dag een deel van de nieuwe studenten samenkomen. “Op die manier kunnen we kleine groepjes, op een veilige manier, toch kennis laten maken met de stad Den Haag, de universiteit en de faculteit waar ze toe behoren. Zo kunnen ze alle informatie die ze normaal gesproken in een hele week zouden krijgen nu in een dag.” Het is belangrijk om ook elkaar echt te ontmoeten in deze week stelt Ryan: “Het is het eerste kennismakingsmoment wat ze hebben met de Universiteit Leiden. Digitaal kun je heel veel bereiken met kennismaken, maar je mist net de persoonlijke klik. En die persoonlijke klik is wel zo belangrijke als je een fijne studententijd wilt hebben. Dat is waarom we zoveel waarde hechten om dit op een veilige manier die dag te kunnen inzetten.”

Hoewel premier Mark Rutte donderdag stelde dat studenten tijdens de introductie niet in grote groepen zouden moeten samenkomen besloot de organisatie van de HOP-week dat al eerder: “Zeker gezien de maatregelen zijn we in een vroeg stadium al om de tafel gaan zitten en hebben we gezegd ‘we willen maatregelen zo treffen dat we nooit met meer dan 30 man in een zaal zitten die geschikt is voor 500 man’, zodat we echt de ruimte kunnen nemen en een veilig gevoel creëren voor de deelnemers. De rest van de informatie is voor studenten beschikbaar op een digitaal platform, daar zijn de rest van de week webinars, toespraken en workshops te zien. “Zodat ze toch nog steeds contact kunnen krijgen met al die andere organisaties die in Den Haag zitten.” Ook de andere Haagse introductieweek – Oh Oh Intro – zal dit jaar digitaal zijn.

Met de opzet voor de HOP van 2020 zullen studenten niks tekort komen, zo is de verwachting. “Studenten gaan nu helemaal niks missen. Ze maken nog steeds contact met elkaar, met de studie, maar ook met alle organisaties die er zijn. Dit heeft ons de mogelijkheid gegeven om nog meer organisaties er bij te betrekken. Ik zou durven te zeggen dat studenten meer krijgen uit deze week – als het aankomt op hun studententijd – dan dat ze de afgelopen jaren hebben gekregen.”

Hoewel het voor dit jaar, door de coronamaatregelen, de oplossing lijkt te zijn om in kleine groepen bijeen te komen en veel digitaal te organiseren is het nog maar de vraag of deze nieuwe vorm ook voor de komende jaren wordt ingezet: “Daar kunnen we nu niks over zeggen. Het is goed om na deze week te kijken hoe mensen het zelf ervaren hebben. We kunnen ook niks zeggen over hoe de situatie er volgend jaar uit ziet. Deze manier, zoals we het nu wegzetten, is de ideale manier om studenten te introduceren bij de nieuwe Universiteit, een nieuwe stad en de start van hun carrière.”

