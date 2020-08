McDonald’s Escamplaan dicht, twee medewerkers besmet met corona

Het McDonald’s-filiaal bij de Escamplaan in Den Haag is vrijdag gesloten nadat twee medewerkers positief zijn getest op het coronavirus. Volgens een woordvoerder van McDonald’s aan De Werf is de sluiting preventief, meldt mediapartner Omroep West.

Het filiaal wordt volledig ontsmet. Daarna kijkt McDonald’s samen met de GGD wanneer het restaurant weer open kan. ‘De veiligheid van onze gasten staat voorop. We wachten het advies van de GGD af’, zegt de woordvoerder.

De GGD noemt de kans dat restaurantbezoekers besmet zijn geraakt met het virus ‘zeer gering’. ‘Om besmet te raken moet je langere tijd dichtbij een besmet persoon zijn geweest’, aldus een woordvoerder van GGD Haaglanden. De GGD doet een bron- en contactonderzoek.