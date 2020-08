News updates relating to the coronavirus in The Hague

Op Vissershavenweg Scheveningen liggen nu ook drempels op fietspad

Naast de drempels voor auto’s op de Vissershavenweg zijn door de gemeente nu ook kleine drempels op het fietspad gelegd. Eerder werd al geregistreerd dat de snel aangelegde drempels hun effect niet hadden daar auto’s er simpelweg langs reden. De Scheveninger schrijft dat het om een tijdelijke oplossing gaat. De aanleg van drempels is onderdeel van de aanpak van de gemeente om overlast in de badplaats tegen te gaan.

“Maar nu gaan de fietsers eromheen rijden, dus of dit het ei van Columbus is weet ik niet. Maar goed, er wordt wat aan gedaan, er wordt geluisterd en gekeken naar oplossingen”, zo vertelt Jill van Calsteren van de Scheveninger in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Nu er zichtbare maatregelen zijn en genomen worden – op korte termijn ook – denk ik wel dat dat het gevoel geeft dat er wordt geluisterd”, zo zegt Van Calsteren over de aanpak van het stadsbestuur na klachten in de badplaats. “Ik zie hier meer verkeersregelaars”, zegt ze, staande op de boulevard.

De drukte in de badplaats lijkt vrijdag ook meer gereguleerd te zijn: “Het is wel druk, maar het is niet zo heftig als het vorige week was. Toen stond alles vast, nu rijdt alles wel lekker door op de rotonde. Het is lekker en gemoedelijk.”

Foto: De Scheveninger

Luister hier naar het gesprek met Jill van Calsteren op Den Haag FM.