Teller van inzamelingsactie voor Poolse redder schiet omhoog

Er wordt grif gedoneerd aan de inzameling voor de nabestaanden van de overleden Poolse redder Marcin Kolczynski. Kort voor 11.00 uur stond de teller al op 160.000 euro, terwijl de actie pas donderdag op touw is gezet.

De inzameling is georganiseerd door een bekende van het gezin van Marcin Kolczynski, namelijk Martina Janasz (22) uit Den Haag. Zij zegt hen te willen helpen met de kosten van de begrafenis en het repatriëren van zijn lichaam. “Ik was erg door het verhaal ontroerd. Marcin heeft drie kinderen en een vrouw in Polen. Hij was seizoensarbeider, dus ik dacht: zijn familie heeft het vast niet breed”, zegt ze tegen Editie NL. De 37-jarige Pool verdronk zondag nadat hij drie kinderen uit zee had gered bij Julianadorp (Noord-Holland).

Veel mensen die geld geven laten een boodschap achter. Ze prijzen zonder uitzondering Kolczynski’s reddingsactie als heldendaad.