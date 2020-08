Zomerserie: hoe is het nu met de Haagse evenementen?

Gewonde bij steekpartij in Schilderswijk

Aan het Hobbemaplein is zaterdagmiddag rond 16.30 uur iemand gewond geraakt bij een steekpartij, dat meldt mediapartner Omroep West. Mogelijk gebeurde dat in een bus, dat onderzoekt de politie nog.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat voor verwondingen diegene heeft is niet bekendgemaakt. Er is nog niemand opgepakt. De politie roept getuigen op zich te melden.

De bus is naar het terrein van HTM gebracht en is afgezet met roodwit lint voor onderzoek.