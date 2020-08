Testen Victory Boogie Woogietunnel is begonnen

Hagenaar aangehouden na vondst van 743 kilo cocaïne

Drugsspeurders hebben afgelopen week een partij van 743 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Daarbij is een 29-jarige man uit Den Haag aangehouden. Dat gebeurde afgelopen dinsdag al, maar werd zaterdag door het Openbaar Ministerie bekend gemaakt, schrijft mediapartner Omroep West. De straatwaarde van de drugs is ruim 56 miljoen euro.

De partij zat verstopt in een container geladen met bananen, afkomstig uit Ecuador. De 29-jarige verdachte is afgelopen donderdag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de Hagenaar veertien dagen langer vast moet blijven zitten.

De drugs werden gevonden door een zogenaamd HARC-team. Dat staat voor Hit and Run Cargo-team en is een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie. Het team houdt zich bezig met de opsporing en vervolging van grote ondermijningsonderzoeken in en rondom de Rotterdamse haven.