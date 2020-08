Speler ADO besmet met coronavirus, oefenwedstrijd gaat door

Er is opnieuw een speler van ADO Den Haag besmet met het coronavirus. Om wie het gaat, is niet bekend. De speler is vrijdagochtend getest, zaterdagochtend werd het resultaat bekendgemaakt. De oefenwedstrijd tegen Almere City FC gaat ondanks de besmetting gewoon door.

De besmette speler gaat in quarantaine en maakt tijdelijk geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie. Volgens het coronaprotocol van de KNVB heeft ADO contact gehad met de bondsarts en met tegenstander Almere City FC. Uit die gesprekken is voort gekomen dat de wedstrijd zaterdag doorgang kan vinden.

Ruim twee weken geleden werd de Haagse club ook al geconfronteerd met twee besmettingen. Toen ging het om een speler en een medewerker die beiden geen klachten hadden. Ze werden tijdelijk geïsoleerd.

Virus zit clubs dwars

Het coronavirus zit een aantal clubs in aanloop naar het nieuwe seizoen dwars. Hoewel de wedstrijd van ADO door kan gaan, ging vrijdag een oefenwedstrijd van PSV tegen de amateurs van UNA (Veldhoven, Brabant) niet door. Toen werd op de dag van de wedstrijd duidelijk dat één van de spelers van UNA met het virus besmet was.

Binnen de selectie van Willem II is zaterdag na de tweede testronde een speler positief getest op het coronavirus, waardoor het oefenduel tegen IJsselmeervogels werd afgelast. Ook bij Feyenoord is een speler besmet met het virus.