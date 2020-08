Testen Victory Boogie Woogietunnel is begonnen

Een scherp, beetje mechanische klinkend trompet-achtig geluid schalt door de Victory Boogie Woogietunnel. ‘Uitgang hier. Exit here’, klinkt het vervolgens in de holle ruimte. Hier, halverwege de tunnel die onderdeel uitmaakt van de Rotterdamsebaan, worden door technici tal van tests uitgevoerd. Het is een van de laatste stappen om ervoor te zorgen dat de nieuwe ontsluitingsweg van Den Haag half december officieel kan worden geopend. De ledlampen die aangeven waar vluchtroutes zijn werken in ieder geval al, zo lijkt het. Evenals het alarmsysteem dus. Mediapartner Omroep West ging langs voor een reportage.

De 1800 meter lange tunnel zelf is al even klaar, inclusief keurig asfalt. In de Binckhorst én de Vlietzone zijn kruispunten, fietspaden en wegen opnieuw ingericht. Het groen in het nieuwe park inclusief waterberging vlak bij de snelweg schiet al flink omhoog. Veel van de enorme bouwketen zijn al ontmanteld.

Het scheelt echt weinig of het project Rotterdamsebaan is af. Dat betekent dat het niet lang meer duurt voor het verkeer dat uit de richting van Rotterdam komt en snel naar het centrum van Den Haag wil, gebruik kan maken van deze nieuwe route. Alleen de technische installaties moeten nog worden getest en goedgekeurd. En dat is toch ook geen kleine klus, vertelt Paul van Laviere. Hij is projectleider VTTI bij projectorganisatie Rotterdamsebaan van de gemeente Den Haag. VTTI staat voor verkeers- en tunneltechnische installaties.

Overtollig water

Lampen, pompen om overtollig water af te voeren, slagbomen, de borden boven de weg, camera’s. Meer dan vijftig technische systemen, zoals het officieel heet, kent de Rotterdamsebaan. En die moeten allemaal worden gecontroleerd en in orde worden bevonden. ‘Vergelijk het een beetje met het moment waarop je de sleutel krijgt van je nieuwe huis. Dan moet er nog worden geverfd. Dan moet je lampen gaan ophangen. Ook moet de televisie nog worden geïnstalleerd en moet je je dvd-speler nog aansluiten. Bij deze tunnel is dat ook zo. Maar dan met meer systemen en meer stekkertjes, dus meer te controleren.’

Veel van de installaties bevinden zich in de ruimte onder de weg. Dat betekent dat als de technici ermee aan de slag willen, het verkeer niet hoeft te worden stilgelegd. ‘We kunnen van de Vlietzone helemaal tot aan de Binckhorst lopen en bij alle kasten komen van de systemen bovenin de tunnel’, vertelt Van Laviere, terwijl hij door een soort tunnel vol kabels onder het wegdek loopt. ‘We kunnen hier dus onderhoud plegen, terwijl het verkeer boven doorrijdt.’

Mooiste tunnel van Nederland

De bedoeling was dat de weg op 1 juli van dit jaar zou worden geopend. Dat lukte niet, mede vanwege de aanleg van die installaties. Het idee is nu dat de Rotterdamsebaan op 18 december van dit jaar officieel in gebruik wordt genomen. De projectleider denkt dat de gebruikers dan door ‘verreweg de mooiste tunnel’ van Nederland gaan rijden.

Al was het alleen maar omdat het licht erg goed is, zegt hij. Daaraan is veel aandacht besteed. ‘Veel tunnels hebben tegenwoordig geen witte wanden meer, het moet allemaal goedkoop. Het mag niets kosten. Dit is echt een heel mooie entree voor Den Haag. Hier mag de stad trots op zijn.’