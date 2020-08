Zomerserie: hoe is het nu met de Haagse evenementen?

Het coronavirus heeft de afgelopen maanden op verschillende manieren impact gehad op de Haagse samenleving. Tijdens de zomerperiode gaat Den Haag FM terug naar de mensen en verhalen die in de afgelopen coronatijd voor het voetlicht kwamen door bijzondere initiatieven, mooie acties of opmerkelijke situaties.

Deze week: Haagse evenementen

Hoewel je het wel al aan zag komen, was het voor velen toch een schok dat de 40e editie van Parkpop dit jaar niet door kon gaan. ‘Mr. Parkpop’ René Bom noemt het missen van Parkpop zelfs een ‘leeg gevoel’. “Het is erg jammer dat het dit jaar niet was, maar ik vind de dreiging voor de toekomst zwaarder dan het overslaan van een editie. Ik maak mij ook zorgen over de hele sector.” aldus Parkpop organisator Guus Dutrieux van Ducos tegen Den Haag FM. Bom voegt daar aan toe, “Het wachten was op Parkpop, je blijft toch hopen want ja, het is toch onderdeel van je leven geworden na 40 jaar.”

Er is ook nog geen oplossing of vorm voor dit soort grote evenementen gevonden, zegt Dutrieux. Er wordt wel geëxperimenteerd met digitaal, maar daar ga je het op termijn niet mee redden. Toch was ‘Together@home’ voor dit jaar wel een mooi idee. “We waren al bezig met 40 jaar digitaal Parkpop, waarbij wij materiaal uit het archief combineerden met allerlei ervaringen. En omdat we helaas dit jaar geen programma konden brengen, konden we via Together@home wel de Haagse artiesten hun boodschap aan het publiek laten brengen.”, verklaart Dutrieux het ontstaan van deze digitale Parkpop 2020 versie.

Volgens Bom is Parkpop ook echt een familiefeest, van ondertussen al 3 of 4 generaties, “opa en oma zijn hier geweest en die komen nu met hun kleinkinderen hier.” Aan alles merk je ook dat het publiek in ieder geval wel weer wil. “De programmering is volgend jaar vrijwel hetzelfde als dit jaar”, vertelt Dutrieux, “Wij zijn zo klaar om weer te beginnen, maar we moeten natuurlijk wel goed kijken wat we aan extra maatregelen moeten doen, zo kan je bijvoorbeeld het terrein in vakken verdelen of gedoseerde toegang met meer ingangen, dat is nu allemaal nog onduidelijk”. Waarop Bom aansluit, “Laten we met z’n allen hopen op een goed en snel herstel van Parkpop en hopelijk tot volgend jaar!”.

Ook organisator Gerard van den IJssel had dit jaar te maken met het cancellen van een jubileum editie van een festival. In het kader van 75 jaar bevrijding zou dit jaar een speciale editie van het Bevrijdingsfestival worden gehouden met allerlei prominente gasten en bijzondere artiesten. Maar na de persconferentie van Minister-President Mark Rutte werd al snel duidelijk dat het niet goed zou komen met het Bevrijdingsfestival op het Malieveld. “Dan moet er ongelooflijk veel gebeuren, alles moest worden gecancelled, alle contracten moesten worden bekeken, er moesten afspraken worden gemaakt met bedrijven, de gemeente en fondsen en wij moesten onze eigen teleurstelling verwerken”, herinnert Van den IJssel zich. Maar toch is er uit deze situatie iets bijzonders uit ontstaan. “Want hoewel niemand iets kon met de versoepeling kon dat je op een gegeven moment tot 30 personen publiek mocht hebben, hebben wij op Tweede Pinksterdag toch een klein festival in de openlucht georganiseerd”, vertelt Van den IJssel. Dit ‘Lucky Thirthy Festival’ werd gehouden in het Openlucht Theater Zuiderpark en was vooral bedoeld om te laten zien dat de Haagse muziekscene niet is klein te krijgen. Van den IJssel: “Het was een mooie stunt om te laten zien dat we niet van de kaart geveegd waren.” Volgens Van den IJssel zal volgend jaar ook zeker weer een Bevrijdingsfestival op het Malieveld plaatsvinden, alleen hoe en wat is nog heel onzeker en onduidelijk, “maar er wéér niet zijn, gaat zeker niet gebeuren!”, zo besluit hij strijdvaardig.