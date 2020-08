De Beste Haagse Muziek van 2020 in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond de eerste van vier Zomerspecials met de beste Haagse Songs van 2020 (tot nu toe).

De Nieuwe Van Nierop keert deze zomer terug op de radio. Het programma over nieuwe muziek ging tijdens de lockdown door via online podcasts. In vier specials hoor je deze zomer de beste muziek van het afgelopen half jaar verdeeld in de volgende thema’s; Corona-songs, Zonnige Zomerliedjes, de beste Covers, de indrukwekkendste Black Lives Matter Anthems en de beste Haagse muziek.

Di-rect is al jaren de beste live-band, maar ze hadden dit jaar voor het eerst in jaren weer eens een nr-1-hit. Dankzij hun ‘Soldier on’ werd de pijn van het land verlicht en houden we moed. Dat onze Haagse muzikanten maanden niet konden spelen was een groot gemis, dat deels goed wordt gemaakt door de songs die ze uitbrachten. Zowel Avi on Fire als Mamihlapinatapai hadden een album-release-party gepland die afgelast werd. In deze zomerspecial hoor je songs van hun platen, net als van: Son Mieux, Anouk, Maxine, Harrie Jekkers, Aapnootmies, Goldband, Roos, Ava Nova, Kingsize, Pat Smith, Jon Tarifa, Hanneke Laura, Marcela (voorheen Luminize), Matteo (van Di-rect), HENK (van Son Mieux) en van nieuwe namen als Ivyfox en Verdwaalde Kunstenaar. Tevens hoor je comeback-tracks van The Indien, Dyzack, The Great Communicators en Dinand Woesthof.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de zomer op zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).