Meer bedelaars in binnenstad

Het aantal bedelaars in het centrum neemt weer toe. Begin dit jaar waren er vijf bekende, Oost-Europese, bedelaars in beeld bij de gemeente. De laatste maanden zijn het er veel meer. De gemeente gaat mede daarom samen met politie en Openbaar Ministerie onderzoeken of er een organisatie achter schuil gaat.

PVV, VVD en Hart voor Den Haag in de gemeenteraad vroegen burgemeester Van Zanen de afgelopen tijd om opheldering omdat die partijen van onder meer bewoners en ondernemers hoorden dat er weer meer bedelaars werden gesignaleerd, terwijl in grote delen van de stad een verbod van kracht is. Die klachten kwamen, meldt Van Zanen nu, ook binnen bij gemeente en politie. Al tijdens de drukke dagen voor Kerst vorig jaar is daarom intensiever gesurveilleerd. “De bedelaars zijn op hun gedrag aangesproken. Ook is repressief opgetreden bij overtreding op heterdaad. In deze periode zijn twee gebiedsverboden opgelegd”, aldus de burgemeester nu in antwoorden op schriftelijke vragen van Hart voor Den Haag en de VVD.

Maar het aantal is daarna opgelopen. De afgelopen tijd hebben in totaal dertien bedelaars een gebiedsverbod opgelegd gekregen omdat ze ‘aanhoudend en herhaald overlast’ veroorzaakten. De duur van zo’n verbod is afhankelijk van de ernst van de ordeverstoring en varieert van zes tot maximaal twaalf weken.