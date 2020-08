Zwemmer overleden die in de problemen kwam bij Zuiderstrand

NL Alert ingezet om mensen uit zeewater te krijgen

De autoriteiten hebben een noodwaarschuwing verstuurd om zwemmers uit het zeewater te krijgen. Eerder op de dag is de rode vlag gehesen vanwege gevaarlijke stromingen, golven en muien.

Desondanks bleven veel mensen in het water. Daarop is een NL Alert verstuurd. Uit zee zijn al diverse mensen gered die in problemen waren gekomen.