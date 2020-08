Toegangswegen Scheveningen en Kijkduin afgesloten

De toegangswegen naar Scheveningen én Kijkduin zijn door verkeersdrukte zondag aan het einde van de ochtend tijdelijk afgesloten. Alleen het openbaar vervoer en hulpdiensten mogen er nog door. Automobilisten worden teruggestuurd.

“Volg de aanwijzingen van onze verkeersregelaars op. Ga naar een rustiger gebied of kom een andere keer terug,” laat de gemeente weten.

Zaterdag kregen verkeersregelaars van alles over zich geen van oververhitte automobilisten.

De locoburgemeester deed daarom een oproep: ‘Heb alstublieft respect voor al die hardwerkende hulpdiensten die in moeilijke situaties alles in het werk stellen en hun uiterste best doen om u een zorgeloze tijd te geven.’ Hij benadrukt in een verklaring dat de verkeersregelaars, handhavers en fietscoaches bij tropische temperaturen voortdurend in touw zijn om inwoners van de stad, toeristen en dagjesmensen ‘een mooie stranddag’ te helpen bezorgen.

Foto: Archief.